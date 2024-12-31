XDEFI (XDEFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i XDEFI (XDEFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

XDEFI (XDEFI) Information In October 2024, the $XDEFI token migrated to the $CTRL token on a 1:1 basis. If you still hold any $XDEFI tokens you can migrate them to $CTRL on a 1:1 basis any time until September 2025 using the official migration tool which is available here: https://app.ctrl.xyz/migrate. Ctrl Wallet will cover the gas fees involved with your migration provided that you complete your migration by 31 December 2024. If you are interested in buying the token for Ctrl Wallet, please purchase $CTRL. Please note that any liquidity pools for the $XDEFI token are no longer supported by Ctrl Wallet and you can expect to experience high slippage. XDEFI is a non-custodial wallet that allows you to securely swap, store, and send NFTs and crypto across 14 blockchains. Join more than 100,000 people who trust XDEFI Wallet! One wallet for all of Web3: Swap, send and store more than 10,000 assets on Ethereum, THORChain, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Polygon, Bitcoin, Binance Chain, Binance Smart Chain, Doge, Litecoin, Luna2, Luna Classic and Bitcoin Cash. A single gallery for all your NFTs: A single, customisable gallery for your Ethereum, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Polygon, Binance Chain and Luna2 NFTs. Permissionless swaps and bridging: Unlimited swaps for all THORChain assets, all within the wallet. XDEFI Wallet is non-custodial: We never have access to your funds. XDEFI Wallet never stores your seed phrase, your password or any private information. You are always in full control of your funds and data. Officiel hjemmeside: https://ctrl.xyz/ Køb XDEFI nu!

XDEFI (XDEFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XDEFI (XDEFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Samlet udbud $ 240.00M $ 240.00M $ 240.00M Cirkulerende forsyning $ 130.07M $ 130.07M $ 130.07M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M Alle tiders Høj: $ 2.37 $ 2.37 $ 2.37 Alle tiders Lav: $ 0.00547194 $ 0.00547194 $ 0.00547194 Nuværende pris: $ 0.0081128 $ 0.0081128 $ 0.0081128 Få mere at vide om XDEFI (XDEFI) pris

XDEFI (XDEFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XDEFI (XDEFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XDEFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XDEFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XDEFI's tokenomics, kan du udforske XDEFI tokens live-pris!

XDEFI Prisprediktion Vil du vide, hvor XDEFI måske er på vej hen? Vores XDEFI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XDEFI Tokens prisprediktion nu!

