XAYA (WCHI) Tokenomics Få vigtig indsigt i XAYA (WCHI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

XAYA (WCHI) Information In 2013 the XAYA team introduced the world to true blockchain gaming with the Huntercoin experiment. Since then, they have pushed blockchain technologies ahead with several unique innovations. Through several years of R&D, the team proudly presents this new platform where games can run serverless and unstoppable on the blockchain with countless thousands of games and millions of players. Officiel hjemmeside: https://xaya.io Hvidbog: https://xaya.io/downloads/XAYA_White_Paper.pdf Køb WCHI nu!

XAYA (WCHI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XAYA (WCHI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.26M Samlet udbud $ 77.30M Cirkulerende forsyning $ 57.61M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.03M Alle tiders Høj: $ 0.766229 Alle tiders Lav: $ 0.00152533 Nuværende pris: $ 0.03918449 Få mere at vide om XAYA (WCHI) pris

XAYA (WCHI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XAYA (WCHI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WCHI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WCHI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WCHI's tokenomics, kan du udforske WCHI tokens live-pris!

WCHI Prisprediktion Vil du vide, hvor WCHI måske er på vej hen? Vores WCHI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WCHI Tokens prisprediktion nu!

