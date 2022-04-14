XAVI by Virtuals (XAVI) Tokenomics Få vigtig indsigt i XAVI by Virtuals (XAVI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

XAVI by Virtuals (XAVI) Information XAVI is an AI Agent specifically designed for crypto enthusiasts and speculators, powered by Ringfence, launched on Virtuals and accelerated by Agentstarter. By leveraging natural language processing and data aggregation from relevant news and social media sites, XAVI transforms fragmented data into actionable insights. It enables users to track trends, analyze interactions, and generate profile summaries that visualize key social dynamics, all through an intuitive web application. Officiel hjemmeside: https://www.agentxavi.ai Hvidbog: https://docs.agentxavi.ai

XAVI by Virtuals (XAVI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XAVI by Virtuals (XAVI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 220.66K Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 220.66K Alle tiders Høj: $ 0.00752607 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00022103

XAVI by Virtuals (XAVI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XAVI by Virtuals (XAVI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XAVI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XAVI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

XAVI Prisprediktion Vil du vide, hvor XAVI måske er på vej hen? Vores XAVI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

