Xandeum (XAND) Information Xandeum is building a scalable, decentralized storage layer for the Solana blockchain. It aims to solve the "blockchain storage trilemma" by providing a solution that is: Scalable: Able to store massive amounts of data (exabytes+) to support data-intensive applications. Smart Contract Native: Seamlessly integrated with Solana's smart contract platform, enabling efficient data interaction for dApps. Random Access: Allows for quick and cost-effective retrieval of specific data within a dataset. Xandeum's liquid staking pool allows SOL holders to earn rewards from both staking and storage fees. It is the first multi-validator pool sharing block rewards with stakers. XAND is the governance token of the Xandeum ecosystem, giving holders voting rights in the Xandeum DAO and enabling them to shape the future of the platform. Officiel hjemmeside: https://www.xandeum.network/ Hvidbog: https://docs.xandeum.network/

Xandeum (XAND) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Xandeum (XAND), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.38M $ 7.38M $ 7.38M Samlet udbud $ 4.01B $ 4.01B $ 4.01B Cirkulerende forsyning $ 1.34B $ 1.34B $ 1.34B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 22.06M $ 22.06M $ 22.06M Alle tiders Høj: $ 0.01842785 $ 0.01842785 $ 0.01842785 Alle tiders Lav: $ 0.0022804 $ 0.0022804 $ 0.0022804 Nuværende pris: $ 0.0054935 $ 0.0054935 $ 0.0054935 Få mere at vide om Xandeum (XAND) pris

Xandeum (XAND) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Xandeum (XAND) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XAND tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XAND tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XAND's tokenomics, kan du udforske XAND tokens live-pris!

XAND Prisprediktion Vil du vide, hvor XAND måske er på vej hen? Vores XAND prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

