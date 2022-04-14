XANA (XETA) Tokenomics Få vigtig indsigt i XANA (XETA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

XANA (XETA) Information XANA is a leading global AI-driven Layer-1 infrastructure for the metaverse, empowering billions to engage in a seamless Web3.0 cross-reality economy. Trusted by over 100 major institutions, local governments, global brands, and top IPs. Officiel hjemmeside: https://xana.net/

XANA (XETA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XANA (XETA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M Samlet udbud $ 4.93B $ 4.93B $ 4.93B Cirkulerende forsyning $ 4.93B $ 4.93B $ 4.93B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M Alle tiders Høj: $ 0.153902 $ 0.153902 $ 0.153902 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00040981 $ 0.00040981 $ 0.00040981 Få mere at vide om XANA (XETA) pris

XANA (XETA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XANA (XETA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XETA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XETA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XETA's tokenomics, kan du udforske XETA tokens live-pris!

XETA Prisprediktion Vil du vide, hvor XETA måske er på vej hen? Vores XETA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

