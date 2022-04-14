X Trade AI (XTRADE) Tokenomics Få vigtig indsigt i X Trade AI (XTRADE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

X Trade AI (XTRADE) Information "Boost your profit with X Trade AI" X Trade AI is the intelligent chatbot that filters signal from the chaos. From scanning meme trends to analyzing trading patterns, it delivers sharp insights instantly. No fluff, just fast, actionable info — so you’re never late to the next big move. Officiel hjemmeside: https://pump.fun/coin/2vfBxPmHSW2YijUcFCRoMMkAWP9fp8FGWnKxVvJnpump Køb XTRADE nu!

X Trade AI (XTRADE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for X Trade AI (XTRADE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.30K $ 9.30K $ 9.30K Samlet udbud $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M Cirkulerende forsyning $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.30K $ 9.30K $ 9.30K Alle tiders Høj: $ 0.00893922 $ 0.00893922 $ 0.00893922 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om X Trade AI (XTRADE) pris

X Trade AI (XTRADE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for X Trade AI (XTRADE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XTRADE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XTRADE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XTRADE's tokenomics, kan du udforske XTRADE tokens live-pris!

XTRADE Prisprediktion Vil du vide, hvor XTRADE måske er på vej hen? Vores XTRADE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XTRADE Tokens prisprediktion nu!

