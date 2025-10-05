X Trade AI (XTRADE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00893922$ 0.00893922 $ 0.00893922 Laveste pris $ 0.00000785$ 0.00000785 $ 0.00000785 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) +11.73% Prisændring (7D) +11.73%

X Trade AI (XTRADE) realtidsprisen er $0.00001027. I løbet af de sidste 24 timer har XTRADE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. XTRADEs højeste pris nogensinde er $ 0.00893922, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000785.

Når det gælder kortsigtet performance, XTRADE har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +11.73% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

X Trade AI (XTRADE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 10.27K$ 10.27K $ 10.27K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 10.27K$ 10.27K $ 10.27K Cirkulationsforsyning 999.72M 999.72M 999.72M Samlet Udbud 999,720,234.282023 999,720,234.282023 999,720,234.282023

Den nuværende markedsværdi på X Trade AI er $ 10.27K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af XTRADE er 999.72M, med et samlet udbud på 999720234.282023. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.27K.