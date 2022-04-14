WTF Opossum (WTFO) Tokenomics Få vigtig indsigt i WTF Opossum (WTFO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WTF Opossum (WTFO) Information WTF Opossum is a Meme token on solana Blockchain with utilities and tools for traders and token owners as well. Launched in July 2024. The project built a vote for exposure telegram bot with a leaderboard for tokens on multiple blockchains. The variety of tools contain the voting agent, contract scanner and market details checker. The $WTFO token itself was designed as a unique meme character. An opossum, the symbol of immortals. Just like opossums, WTFO is a surviver, focusing on it's utilities and the fun aspect of communities as being a real meme project. Officiel hjemmeside: https://wtfo.online Hvidbog: https://wtfo.online Køb WTFO nu!

WTF Opossum (WTFO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WTF Opossum (WTFO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Samlet udbud $ 855.75M $ 855.75M $ 855.75M Cirkulerende forsyning $ 855.75M $ 855.75M $ 855.75M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Alle tiders Høj: $ 0.0019441 $ 0.0019441 $ 0.0019441 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00171252 $ 0.00171252 $ 0.00171252 Få mere at vide om WTF Opossum (WTFO) pris

WTF Opossum (WTFO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WTF Opossum (WTFO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WTFO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WTFO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WTFO's tokenomics, kan du udforske WTFO tokens live-pris!

