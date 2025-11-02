Wrapped Zedxion (WZEDX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.475274 $ 0.475274 $ 0.475274 24H lav $ 0.481921 $ 0.481921 $ 0.481921 24H høj 24H lav $ 0.475274$ 0.475274 $ 0.475274 24H høj $ 0.481921$ 0.481921 $ 0.481921 All Time High $ 0.55216$ 0.55216 $ 0.55216 Laveste pris $ 0.223268$ 0.223268 $ 0.223268 Prisændring (1H) -0.04% Prisændring (1D) +0.30% Prisændring (7D) -0.84% Prisændring (7D) -0.84%

Wrapped Zedxion (WZEDX) realtidsprisen er $0.480639. I løbet af de sidste 24 timer har WZEDX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.475274 og et højdepunkt på $ 0.481921, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WZEDXs højeste pris nogensinde er $ 0.55216, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.223268.

Når det gælder kortsigtet performance, WZEDX har ændret sig med -0.04% i løbet af den sidste time, +0.30% i løbet af 24 timer og -0.84% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped Zedxion (WZEDX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 29.29M$ 29.29M $ 29.29M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.16B$ 2.16B $ 2.16B Cirkulationsforsyning 61.27M 61.27M 61.27M Samlet Udbud 4,512,781,925.0 4,512,781,925.0 4,512,781,925.0

Den nuværende markedsværdi på Wrapped Zedxion er $ 29.29M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WZEDX er 61.27M, med et samlet udbud på 4512781925.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.16B.