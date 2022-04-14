Wrapped XRP (WXRP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wrapped XRP (WXRP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wrapped XRP (WXRP) Information Wrapped XRP is a 1:1 equivalent of XRP represented as an ERC-20 on Ethereum. Wrapped.com lets investors use their digital assets to lend, borrow, and trade on all major DeFi platforms. Each wrapped asset is fully-collateralized and held with a qualified custodian. Wrapped.com is a collaboration of Tokensoft Inc. with leading custodians and other financial institutions. Tokensoft provides the technology layer via Wrapped.com that allows users to wrap their XRP into wXRP. Officiel hjemmeside: https://wrapped.com/ Køb WXRP nu!

Wrapped XRP (WXRP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wrapped XRP (WXRP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 56.72M $ 56.72M $ 56.72M Samlet udbud $ 17.95M $ 17.95M $ 17.95M Cirkulerende forsyning $ 17.95M $ 17.95M $ 17.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 56.72M $ 56.72M $ 56.72M Alle tiders Høj: $ 18.37 $ 18.37 $ 18.37 Alle tiders Lav: $ 0.124627 $ 0.124627 $ 0.124627 Nuværende pris: $ 3.16 $ 3.16 $ 3.16 Få mere at vide om Wrapped XRP (WXRP) pris

Wrapped XRP (WXRP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wrapped XRP (WXRP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WXRP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WXRP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WXRP's tokenomics, kan du udforske WXRP tokens live-pris!

WXRP Prisprediktion Vil du vide, hvor WXRP måske er på vej hen? Vores WXRP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WXRP Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!