Wrapped XOC (WXOC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.229097 $ 0.229097 $ 0.229097 24H lav $ 0.232456 $ 0.232456 $ 0.232456 24H høj 24H lav $ 0.229097$ 0.229097 $ 0.229097 24H høj $ 0.232456$ 0.232456 $ 0.232456 All Time High $ 0.258007$ 0.258007 $ 0.258007 Laveste pris $ 0.20779$ 0.20779 $ 0.20779 Prisændring (1H) -0.18% Prisændring (1D) -0.38% Prisændring (7D) -2.42% Prisændring (7D) -2.42%

Wrapped XOC (WXOC) realtidsprisen er $0.230065. I løbet af de sidste 24 timer har WXOC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.229097 og et højdepunkt på $ 0.232456, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WXOCs højeste pris nogensinde er $ 0.258007, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.20779.

Når det gælder kortsigtet performance, WXOC har ændret sig med -0.18% i løbet af den sidste time, -0.38% i løbet af 24 timer og -2.42% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped XOC (WXOC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 3.84M$ 3.84M $ 3.84M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.84M$ 3.84M $ 3.84M Cirkulationsforsyning 16.67M 16.67M 16.67M Samlet Udbud 16,665,870.93537153 16,665,870.93537153 16,665,870.93537153

Den nuværende markedsværdi på Wrapped XOC er $ 3.84M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WXOC er 16.67M, med et samlet udbud på 16665870.93537153. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.84M.