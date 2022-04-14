Wrapped stASTR (WSTASTR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wrapped stASTR (WSTASTR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wrapped stASTR (WSTASTR) Information Astake is a secure and reliable Liquid Staking Protocol for Astar & Soneium Ecosystem, enabling seamless participation in Astar dApp Staking across both networks. Key Offering High APR** from dApp Staking

Liquidity via yield-bearing $wstASTR

Extra Yield opportunities through partner DeFis

Multi-Chain Support through CCIP

Security with PeckShield audit

Intuitive UI for a seamless staking experience Officiel hjemmeside: https://www.astake.dev Køb WSTASTR nu!

Wrapped stASTR (WSTASTR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wrapped stASTR (WSTASTR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.97M $ 3.97M $ 3.97M Samlet udbud $ 152.65M $ 152.65M $ 152.65M Cirkulerende forsyning $ 152.65M $ 152.65M $ 152.65M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.97M $ 3.97M $ 3.97M Alle tiders Høj: $ 0.03544925 $ 0.03544925 $ 0.03544925 Alle tiders Lav: $ 0.00462923 $ 0.00462923 $ 0.00462923 Nuværende pris: $ 0.02600373 $ 0.02600373 $ 0.02600373 Få mere at vide om Wrapped stASTR (WSTASTR) pris

Wrapped stASTR (WSTASTR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wrapped stASTR (WSTASTR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WSTASTR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WSTASTR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WSTASTR's tokenomics, kan du udforske WSTASTR tokens live-pris!

