Wrapped SOMI (WSOMI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.390974 $ 0.390974 $ 0.390974 24H lav $ 0.408793 $ 0.408793 $ 0.408793 24H høj 24H lav $ 0.390974$ 0.390974 $ 0.390974 24H høj $ 0.408793$ 0.408793 $ 0.408793 All Time High $ 1.81$ 1.81 $ 1.81 Laveste pris $ 0.37052$ 0.37052 $ 0.37052 Prisændring (1H) +0.05% Prisændring (1D) -1.95% Prisændring (7D) -22.77% Prisændring (7D) -22.77%

Wrapped SOMI (WSOMI) realtidsprisen er $0.397304. I løbet af de sidste 24 timer har WSOMI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.390974 og et højdepunkt på $ 0.408793, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WSOMIs højeste pris nogensinde er $ 1.81, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.37052.

Når det gælder kortsigtet performance, WSOMI har ændret sig med +0.05% i løbet af den sidste time, -1.95% i løbet af 24 timer og -22.77% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped SOMI (WSOMI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 16.40M$ 16.40M $ 16.40M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 16.40M$ 16.40M $ 16.40M Cirkulationsforsyning 41.23M 41.23M 41.23M Samlet Udbud 41,225,616.94042043 41,225,616.94042043 41,225,616.94042043

Den nuværende markedsværdi på Wrapped SOMI er $ 16.40M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WSOMI er 41.23M, med et samlet udbud på 41225616.94042043. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 16.40M.