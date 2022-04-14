Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wrapped Savings rUSD (WSRUSD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Information Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (tbills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies). This flexible infrastructure allows for consistently high yields paid out to through varying market conditions and sets up Reservoir to be the primary candidate for looping strategies. Reservoir is live on Ethereum & Berachain and recently crossed $250m in TVL. Officiel hjemmeside: https://reservoir.xyz/

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wrapped Savings rUSD (WSRUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 23.72M $ 23.72M $ 23.72M Samlet udbud $ 20.37M $ 20.37M $ 20.37M Cirkulerende forsyning $ 20.37M $ 20.37M $ 20.37M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 23.72M $ 23.72M $ 23.72M Alle tiders Høj: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Alle tiders Lav: $ 1.024 $ 1.024 $ 1.024 Nuværende pris: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Få mere at vide om Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) pris

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WSRUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WSRUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WSRUSD's tokenomics, kan du udforske WSRUSD tokens live-pris!

