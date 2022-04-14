Wrapped QUIL (QUIL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wrapped QUIL (QUIL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wrapped QUIL (QUIL) Information Quilibrium, the decentralized MPC platform as a service — This is NOT an official account. It is maintained by the ℚ-community. What is Quilibrium? Quilibrium is a decentralized internet layer protocol, providing the creature comforts of Cloud without sacrificing privacy or scalability. With familiar API-compatible SDKs, switching to NoCloud may be easier than you think. A New decentralized network model which leverages techniques that differ from common block chain constructions. Directly, it does not build consensus around a block chain, but indirectly, a block chain or any other data structure may be maintained within the shards of the hypergraph. Quilibrium’s network design utilizes cryptographic approaches to provide unforgeably valid transitions of state, such that adverse conditions are structurally impossible, and malicious behaviors are implicitly punishable by removal and reveal. Officiel hjemmeside: https://quilibrium.com/ Hvidbog: https://quilibrium.com/quilibrium.pdf Køb QUIL nu!

Wrapped QUIL (QUIL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wrapped QUIL (QUIL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 34.67M $ 34.67M $ 34.67M Samlet udbud $ 902.29M $ 902.29M $ 902.29M Cirkulerende forsyning $ 902.29M $ 902.29M $ 902.29M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 34.67M $ 34.67M $ 34.67M Alle tiders Høj: $ 0.451419 $ 0.451419 $ 0.451419 Alle tiders Lav: $ 0.01713112 $ 0.01713112 $ 0.01713112 Nuværende pris: $ 0.03832094 $ 0.03832094 $ 0.03832094 Få mere at vide om Wrapped QUIL (QUIL) pris

Wrapped QUIL (QUIL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wrapped QUIL (QUIL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal QUIL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange QUIL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår QUIL's tokenomics, kan du udforske QUIL tokens live-pris!

