Wrapped QOM (WQOM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wrapped QOM (WQOM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wrapped QOM (WQOM) Information QL1 is a blockchain that is decentralized, community-driven, and community-funded, giving its users complete control and transparency. With its lightning-fast transaction times and extremely low fees, QL1's efficient design makes it the perfect platform for seamless and economical digital exchanges. Become a part of a network where community members drive innovation, guaranteeing a future based on cooperation and trust. QL1 is a cutting-edge blockchain combining the power of Ethereum Virtual Machine (EVM) and Cosmos ecosystems, with Inter-Blockchain Communication (IBC) enabled for seamless cross-chain interactions. Officiel hjemmeside: https://qom.one/ Køb WQOM nu!

Wrapped QOM (WQOM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wrapped QOM (WQOM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M Samlet udbud $ 600.00T $ 600.00T $ 600.00T Cirkulerende forsyning $ 126.26T $ 126.26T $ 126.26T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.69M $ 9.69M $ 9.69M Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Wrapped QOM (WQOM) pris

Wrapped QOM (WQOM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wrapped QOM (WQOM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WQOM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WQOM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WQOM's tokenomics, kan du udforske WQOM tokens live-pris!

WQOM Prisprediktion Vil du vide, hvor WQOM måske er på vej hen? Vores WQOM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WQOM Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!