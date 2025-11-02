Wrapped Peaq (WPEAQ) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.080542 - $ 0.087116
24H lav $ 0.080542
24H høj $ 0.087116
All Time High $ 0.147401
Laveste pris $ 0.058887
Prisændring (1H) +0.50%
Prisændring (1D) +3.62%
Prisændring (7D) -7.89%

Wrapped Peaq (WPEAQ) realtidsprisen er $0.083457. I løbet af de sidste 24 timer har WPEAQ handlet mellem et lavpunkt på $ 0.080542 og et højdepunkt på $ 0.087116, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WPEAQs højeste pris nogensinde er $ 0.147401, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.058887.

Når det gælder kortsigtet performance, WPEAQ har ændret sig med +0.50% i løbet af den sidste time, +3.62% i løbet af 24 timer og -7.89% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped Peaq (WPEAQ) Markedsinformation

Markedsværdi $ 8.29M
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 8.29M
Cirkulationsforsyning 99.37M
Samlet Udbud 99,367,096.30321752

Den nuværende markedsværdi på Wrapped Peaq er $ 8.29M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WPEAQ er 99.37M, med et samlet udbud på 99367096.30321752. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.29M.