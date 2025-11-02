UdvekslingDEX+
Den direkte Wrapped Parasail Staked PEAQ pris i dag er 0.087125 USD. Følg med i realtid WSTPEAQ til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk WSTPEAQ prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om WSTPEAQ

WSTPEAQ Prisinfo

Hvad er WSTPEAQ

WSTPEAQ Officiel hjemmeside

WSTPEAQ Tokenomics

WSTPEAQ Prisprognose

Wrapped Parasail Staked PEAQ Pris (WSTPEAQ)

1 WSTPEAQ til USD direkte pris:

$0.087125
+4.90%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter.
Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:17:16 (UTC+8)

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.081257
24H lav
$ 0.087125
24H høj

$ 0.081257
$ 0.087125
$ 0.147635
$ 0.071996
+4.93%

-3.03%

-3.03%

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) realtidsprisen er $0.087125. I løbet af de sidste 24 timer har WSTPEAQ handlet mellem et lavpunkt på $ 0.081257 og et højdepunkt på $ 0.087125, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WSTPEAQs højeste pris nogensinde er $ 0.147635, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.071996.

Når det gælder kortsigtet performance, WSTPEAQ har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +4.93% i løbet af 24 timer og -3.03% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Markedsinformation

$ 38.77K
--
$ 38.77K
444.93K
444,932.1183098018
Den nuværende markedsværdi på Wrapped Parasail Staked PEAQ er $ 38.77K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WSTPEAQ er 444.93K, med et samlet udbud på 444932.1183098018. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 38.77K.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Wrapped Parasail Staked PEAQ til USD $ +0.00409518.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Wrapped Parasail Staked PEAQ til USD $ -0.0253757922.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Wrapped Parasail Staked PEAQ til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Wrapped Parasail Staked PEAQ til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00409518+4.93%
30 dage$ -0.0253757922-29.12%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

wstPEAQ is a wrapped version of stPEAQ (interest bearing token). When wrapping stPEAQ, one will obtain a corresponding amount of wstPEAQ. The amount of wstPEAQ obtained from the wrapping corresponds to the amount of underlying shares of stPEAQ.

Although stPEAQ’s rebasing mechanism allows a constant change in balance to reflect rewards, most DeFi applications require a constant balance mechanism for tokens. Thus wstPEAQ allows a seamless integration into popular DeFi protocols in various ecosystems.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Ressource

Officiel hjemmeside

Wrapped Parasail Staked PEAQ Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Wrapped Parasail Staked PEAQ.

Tjek Wrapped Parasail Staked PEAQ prisprediktion nu!

WSTPEAQ til lokale valutaer

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Tokenomics

At forstå tokenomics for Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om WSTPEAQ Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Hvor meget er Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) værd i dag?
Den direkte WSTPEAQ pris i USD er 0.087125 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle WSTPEAQ til USD pris?
Den aktuelle pris på WSTPEAQtil USD er $ 0.087125. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Wrapped Parasail Staked PEAQ?
Markedsværdien for WSTPEAQ er $ 38.77K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af WSTPEAQ?
Den cirkulerende forsyning af WSTPEAQ er 444.93K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på WSTPEAQ?
WSTPEAQ opnåede en ATH-pris på 0.147635 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på WSTPEAQ?
WSTPEAQ så en ATL-pris på 0.071996 USD.
Hvad er handelsvolumen for WSTPEAQ?
Direkte 24-timers handelsvolumen for WSTPEAQ er -- USD.
Bliver WSTPEAQ højere i år?
WSTPEAQ kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se WSTPEAQ prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

