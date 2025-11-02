Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.081257 $ 0.081257 $ 0.081257 24H lav $ 0.087125 $ 0.087125 $ 0.087125 24H høj 24H lav $ 0.081257$ 0.081257 $ 0.081257 24H høj $ 0.087125$ 0.087125 $ 0.087125 All Time High $ 0.147635$ 0.147635 $ 0.147635 Laveste pris $ 0.071996$ 0.071996 $ 0.071996 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +4.93% Prisændring (7D) -3.03% Prisændring (7D) -3.03%

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) realtidsprisen er $0.087125. I løbet af de sidste 24 timer har WSTPEAQ handlet mellem et lavpunkt på $ 0.081257 og et højdepunkt på $ 0.087125, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WSTPEAQs højeste pris nogensinde er $ 0.147635, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.071996.

Når det gælder kortsigtet performance, WSTPEAQ har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +4.93% i løbet af 24 timer og -3.03% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Markedsinformation

Markedsværdi $ 38.77K$ 38.77K $ 38.77K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 38.77K$ 38.77K $ 38.77K Cirkulationsforsyning 444.93K 444.93K 444.93K Samlet Udbud 444,932.1183098018 444,932.1183098018 444,932.1183098018

Den nuværende markedsværdi på Wrapped Parasail Staked PEAQ er $ 38.77K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WSTPEAQ er 444.93K, med et samlet udbud på 444932.1183098018. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 38.77K.