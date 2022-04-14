Wrapped Origin Sonic (WOS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wrapped Origin Sonic (WOS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wrapped Origin Sonic (WOS) Information Wrapped Origin Sonic is the wrapped, non-rebasing version of Origin Sonic (OS) that still earns a yield. Wrapped Origin Sonic is an ERC-4626 tokenized vault that earns its yield via price increase relative to Origin Sonic (OS). Wrapped Origin Sonic is useful for integrations that cannot handle the constant changing quantity of a rebasing token. Many users find it useful to deposit Wrapped Origin Sonic as collateral in lending markets. Built by the team at Origin Protocol. Officiel hjemmeside: https://originprotocol.com/ Hvidbog: https://docs.originprotocol.com/ Køb WOS nu!

Wrapped Origin Sonic (WOS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wrapped Origin Sonic (WOS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.45M $ 7.45M $ 7.45M Samlet udbud $ 23.23M $ 23.23M $ 23.23M Cirkulerende forsyning $ 23.23M $ 23.23M $ 23.23M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.45M $ 7.45M $ 7.45M Alle tiders Høj: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.320708 $ 0.320708 $ 0.320708 Få mere at vide om Wrapped Origin Sonic (WOS) pris

Wrapped Origin Sonic (WOS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wrapped Origin Sonic (WOS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WOS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WOS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WOS's tokenomics, kan du udforske WOS tokens live-pris!

WOS Prisprediktion Vil du vide, hvor WOS måske er på vej hen? Vores WOS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WOS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!