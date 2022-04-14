Wrapped OrdBridge (WBRGE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wrapped OrdBridge (WBRGE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wrapped OrdBridge (WBRGE) Information OrdBridge is a Bridge between BRC-20 and ERC-20. BRGE is the native inscribed version on BRC-20 of OrdBridge and wBRGE is wrapped BRGE which exists on Ethereum mainnet. This bridging of BRGE to wBRGE from BRC-20 to ERC-20 has been done by OrdBridge itself. The bridge has been mainnet for months and is working flawlessly without any issues. Officiel hjemmeside: https://ordbridge.io/ Hvidbog: https://ordbridge.gitbook.io/ordbridge-a-2-way-bridge-between-brc20-and-erc20/

Wrapped OrdBridge (WBRGE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wrapped OrdBridge (WBRGE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 93.67K $ 93.67K $ 93.67K Samlet udbud $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Cirkulerende forsyning $ 109.50M $ 109.50M $ 109.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 179.64K $ 179.64K $ 179.64K Alle tiders Høj: $ 0.256927 $ 0.256927 $ 0.256927 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00085544 $ 0.00085544 $ 0.00085544 Få mere at vide om Wrapped OrdBridge (WBRGE) pris

Wrapped OrdBridge (WBRGE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wrapped OrdBridge (WBRGE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WBRGE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WBRGE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WBRGE's tokenomics, kan du udforske WBRGE tokens live-pris!

WBRGE Prisprediktion Vil du vide, hvor WBRGE måske er på vej hen? Vores WBRGE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

