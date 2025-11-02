Wrapped Nibiru (WNIBI) Prisoplysninger (USD)

Wrapped Nibiru (WNIBI) realtidsprisen er $0.01252007. I løbet af de sidste 24 timer har WNIBI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01246063 og et højdepunkt på $ 0.01252121, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WNIBIs højeste pris nogensinde er $ 0.01254739, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00965263.

Når det gælder kortsigtet performance, WNIBI har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, +0.36% i løbet af 24 timer og +3.31% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped Nibiru (WNIBI) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på Wrapped Nibiru er $ 137.04K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WNIBI er 10.95M, med et samlet udbud på 10945424.77. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 137.04K.