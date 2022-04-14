Wrapped NETZ (WNETZ) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wrapped NETZ (WNETZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WNETZ is the wrapped NETZ token originating from MainnetZ, a scalable layer 1 blockchain with fast and affordable transaction fees. MainnetZ stands at the forefront of blockchain innovation, providing developers with a reliable and high-performance platform designed to elevate the creation of decentralized applications (DApps). With a commitment to peak performance, seamless user experiences, and robust functionality, MainnetZ is the bedrock for developers who demand excellence in their blockchain projects, empowering them to craft cutting-edge DApps that bring their visions to life effortlessly. Officiel hjemmeside: https://mainnetz.io Hvidbog: https://mainnetz.io/whitepaper

Wrapped NETZ (WNETZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wrapped NETZ (WNETZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 26.45K $ 26.45K $ 26.45K Samlet udbud $ 38.45M $ 38.45M $ 38.45M Cirkulerende forsyning $ 38.45M $ 38.45M $ 38.45M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 26.45K $ 26.45K $ 26.45K Alle tiders Høj: $ 0.00508302 $ 0.00508302 $ 0.00508302 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00068778 $ 0.00068778 $ 0.00068778 Få mere at vide om Wrapped NETZ (WNETZ) pris

Wrapped NETZ (WNETZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wrapped NETZ (WNETZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WNETZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WNETZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WNETZ's tokenomics, kan du udforske WNETZ tokens live-pris!

