Wrapped MistCoin (WMC) Information MistCoin is the prototype or manuscript for ERC-20. Its launch on November 3rd, 2015, coincided with the introduction of a custom token system for the Ethereum Mist Wallet. Ethereum pioneers Fabian Vogelsteller and Alex Van de Sande both lead the project. Following the release of MistCoin, hundreds of token contracts with the same exact code were deployed. Leading to the creation of the ERC-20 standard, designed and proposed by Fabian. In essence, MistCoin is the origin of every ERC-20 token. Wrapped MistCoin (WMC) was created to enable the seamless trading and use of MistCoin(MC) in a manner consistent with standard cryptocurrency protocols. This approach aligns with the conventional method applied when dealing with historical assets on Ethereum. Notably, other well-established digital assets, such as CryptoPunks, CryptoKitties, Etheria Tiles, among others, have undergone a very similar wrapping process to facilitate modern day use. WMC/MC can be freely Unwrapped and Wrapped, 1:1, by anyone at anytime. Officiel hjemmeside: https://www.mistcoineth.com/ Køb WMC nu!

Wrapped MistCoin (WMC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wrapped MistCoin (WMC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.54M $ 6.54M $ 6.54M Samlet udbud $ 597.52K $ 597.52K $ 597.52K Cirkulerende forsyning $ 500.94K $ 500.94K $ 500.94K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.80M $ 7.80M $ 7.80M Alle tiders Høj: $ 88.76 $ 88.76 $ 88.76 Alle tiders Lav: $ 0.124173 $ 0.124173 $ 0.124173 Nuværende pris: $ 13.04 $ 13.04 $ 13.04 Få mere at vide om Wrapped MistCoin (WMC) pris

Wrapped MistCoin (WMC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wrapped MistCoin (WMC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WMC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WMC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WMC's tokenomics, kan du udforske WMC tokens live-pris!

