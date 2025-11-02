Wrapped HSK (WHSK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.319142 24H lav $ 0.33016 24H høj Laveste pris $ 0.282035 All Time High $ 0.608571 Prisændring (1H) -0.00% Prisændring (1D) +0.41% Prisændring (7D) +3.67%

Wrapped HSK (WHSK) realtidsprisen er $0.330118. I løbet af de sidste 24 timer har WHSK handlet mellem et lavpunkt på $ 0.319142 og et højdepunkt på $ 0.33016, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WHSKs højeste pris nogensinde er $ 0.608571, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.282035.

Når det gælder kortsigtet performance, WHSK har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, +0.41% i løbet af 24 timer og +3.67% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped HSK (WHSK) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.23M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.23M Cirkulationsforsyning 3.71M Samlet Udbud 3,711,969.230303795

Den nuværende markedsværdi på Wrapped HSK er $ 1.23M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WHSK er 3.71M, med et samlet udbud på 3711969.230303795. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.23M.