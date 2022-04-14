Wrapped HLP (WHLP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wrapped HLP (WHLP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wrapped HLP (WHLP) Information Wrapped HyperLiquidity Provider (WHLP), developed by Looping Collective, is a USD-denominated token that automatically deposits into HLP. Initially valued at 1.00 USD per WHLP, its value appreciates over time as HLP rewards accrue. WHLP is a tokenized representation of HyperLiquidity Provider (HLP), that enables holders to earn HLP's yield while retaining full liquidity and DeFi composability on HyperEVM. Officiel hjemmeside: https://www.loopingcollective.org/wrapped-hlp

Wrapped HLP (WHLP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wrapped HLP (WHLP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.26M $ 7.26M $ 7.26M Samlet udbud $ 7.14M $ 7.14M $ 7.14M Cirkulerende forsyning $ 7.14M $ 7.14M $ 7.14M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.26M $ 7.26M $ 7.26M Alle tiders Høj: $ 1.034 $ 1.034 $ 1.034 Alle tiders Lav: $ 0.915753 $ 0.915753 $ 0.915753 Nuværende pris: $ 1.014 $ 1.014 $ 1.014 Få mere at vide om Wrapped HLP (WHLP) pris

Wrapped HLP (WHLP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wrapped HLP (WHLP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WHLP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WHLP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WHLP's tokenomics, kan du udforske WHLP tokens live-pris!

