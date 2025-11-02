Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 109,685 $ 109,685 $ 109,685 24H lav $ 111,127 $ 111,127 $ 111,127 24H høj 24H lav $ 109,685$ 109,685 $ 109,685 24H høj $ 111,127$ 111,127 $ 111,127 All Time High $ 124,609$ 124,609 $ 124,609 Laveste pris $ 104,626$ 104,626 $ 104,626 Prisændring (1H) -0.00% Prisændring (1D) +0.83% Prisændring (7D) -0.39% Prisændring (7D) -0.39%

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) realtidsprisen er $110,603. I løbet af de sidste 24 timer har WGBTC handlet mellem et lavpunkt på $ 109,685 og et højdepunkt på $ 111,127, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WGBTCs højeste pris nogensinde er $ 124,609, mens den laveste pris nogensinde er $ 104,626.

Når det gælder kortsigtet performance, WGBTC har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, +0.83% i løbet af 24 timer og -0.39% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 373.16K$ 373.16K $ 373.16K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 373.16K$ 373.16K $ 373.16K Cirkulationsforsyning 3.37 3.37 3.37 Samlet Udbud 3.373895555184423 3.373895555184423 3.373895555184423

Den nuværende markedsværdi på Wrapped Goat Bitcoin er $ 373.16K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WGBTC er 3.37, med et samlet udbud på 3.373895555184423. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 373.16K.