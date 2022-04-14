Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wrapped fragSOL (WFRAGSOL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Information Fragmetric is a native liquid (re)staking station on Solana that aims to improve the economic potential and security of the Solana ecosystem. Fragmetric succeeded in carrying out NCN reward distribution by utilizing Solana's token extension. Additionally, Fragmetric created useful solutions, such as the Normalized Token Program, for utilizing various LSTs in restaking platforms. The goal of Fragmetric is to create a safe, open, and incredibly effective restaking system that empowers users and supports the stability of the Solana restaking ecosystem. Officiel hjemmeside: https://fragmetric.xyz Hvidbog: https://docs.fragmetric.xyz Køb WFRAGSOL nu!

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wrapped fragSOL (WFRAGSOL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 81.27M $ 81.27M $ 81.27M Samlet udbud $ 390.10K $ 390.10K $ 390.10K Cirkulerende forsyning $ 390.10K $ 390.10K $ 390.10K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 81.27M $ 81.27M $ 81.27M Alle tiders Høj: $ 219.15 $ 219.15 $ 219.15 Alle tiders Lav: $ 100.68 $ 100.68 $ 100.68 Nuværende pris: $ 208.34 $ 208.34 $ 208.34 Få mere at vide om Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) pris

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WFRAGSOL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WFRAGSOL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WFRAGSOL's tokenomics, kan du udforske WFRAGSOL tokens live-pris!

WFRAGSOL Prisprediktion Vil du vide, hvor WFRAGSOL måske er på vej hen? Vores WFRAGSOL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WFRAGSOL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!