Wrapped Energi (WNRG) Information Energi (NRG) is a next-generation proof-of-stake (PoS) cryptocurrency that combines smart contracts, decentralized governance, and a self-funding treasury. Energi was founded by Tommy World Power, who imagined a better, sustainable cryptocurrency that had the potential for mass adoption. The project has since grown to more than 60 team members and 225,000 community members, all working together to create a cryptocurrency for the future. Officiel hjemmeside: https://www.energi.world/

Wrapped Energi (WNRG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wrapped Energi (WNRG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 505.21K $ 505.21K $ 505.21K Samlet udbud $ 14.61M $ 14.61M $ 14.61M Cirkulerende forsyning $ 14.59M $ 14.59M $ 14.59M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 506.09K $ 506.09K $ 506.09K Alle tiders Høj: $ 1.57 $ 1.57 $ 1.57 Alle tiders Lav: $ 0.02340507 $ 0.02340507 $ 0.02340507 Nuværende pris: $ 0.03463621 $ 0.03463621 $ 0.03463621 Få mere at vide om Wrapped Energi (WNRG) pris

Wrapped Energi (WNRG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wrapped Energi (WNRG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WNRG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WNRG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WNRG's tokenomics, kan du udforske WNRG tokens live-pris!

