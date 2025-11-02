UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Wrapped Elephant pris i dag er 0.00543162 USD. Følg med i realtid WELEPHANT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk WELEPHANT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Wrapped Elephant pris i dag er 0.00543162 USD. Følg med i realtid WELEPHANT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk WELEPHANT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om WELEPHANT

WELEPHANT Prisinfo

Hvad er WELEPHANT

WELEPHANT Officiel hjemmeside

WELEPHANT Tokenomics

WELEPHANT Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Wrapped Elephant Logo

Wrapped Elephant Pris (WELEPHANT)

Ikke noteret

1 WELEPHANT til USD direkte pris:

$0.00543162
$0.00543162$0.00543162
+1.10%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Wrapped Elephant (WELEPHANT) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:16:35 (UTC+8)

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00529986
$ 0.00529986$ 0.00529986
24H lav
$ 0.0054626
$ 0.0054626$ 0.0054626
24H høj

$ 0.00529986
$ 0.00529986$ 0.00529986

$ 0.0054626
$ 0.0054626$ 0.0054626

$ 0.00642276
$ 0.00642276$ 0.00642276

$ 0.00465357
$ 0.00465357$ 0.00465357

-0.19%

+1.18%

+4.21%

+4.21%

Wrapped Elephant (WELEPHANT) realtidsprisen er $0.00543162. I løbet af de sidste 24 timer har WELEPHANT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00529986 og et højdepunkt på $ 0.0054626, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WELEPHANTs højeste pris nogensinde er $ 0.00642276, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00465357.

Når det gælder kortsigtet performance, WELEPHANT har ændret sig med -0.19% i løbet af den sidste time, +1.18% i løbet af 24 timer og +4.21% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Markedsinformation

$ 172.96K
$ 172.96K$ 172.96K

--
----

$ 172.96K
$ 172.96K$ 172.96K

31.81M
31.81M 31.81M

31,812,084.9349925
31,812,084.9349925 31,812,084.9349925

Den nuværende markedsværdi på Wrapped Elephant er $ 172.96K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WELEPHANT er 31.81M, med et samlet udbud på 31812084.9349925. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 172.96K.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Wrapped Elephant til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Wrapped Elephant til USD $ +0.0000311231.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Wrapped Elephant til USD $ +0.0001828158.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Wrapped Elephant til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+1.18%
30 dage$ +0.0000311231+0.57%
60 dage$ +0.0001828158+3.37%
90 dage$ 0--

Hvad er Wrapped Elephant (WELEPHANT)

Elephant Money is a DeFi ecosystem built around two core tokens: ELEPHANT, a fixed supply asset on BNB Chain, and WELEPHANT, its wrapped version deployed on Base for cross-chain utility. ELEPHANT is designed for long-term value through strategic supply compression and organic liquidity growth. WELEPHANT extends this value proposition to the broader DeFi landscape, enabling integrations, yield strategies, and partnerships across chains.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Ressource

Officiel hjemmeside

Wrapped Elephant Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Wrapped Elephant (WELEPHANT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Wrapped Elephant (WELEPHANT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Wrapped Elephant.

Tjek Wrapped Elephant prisprediktion nu!

WELEPHANT til lokale valutaer

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Wrapped Elephant (WELEPHANT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om WELEPHANT Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Wrapped Elephant (WELEPHANT)

Hvor meget er Wrapped Elephant (WELEPHANT) værd i dag?
Den direkte WELEPHANT pris i USD er 0.00543162 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle WELEPHANT til USD pris?
Den aktuelle pris på WELEPHANTtil USD er $ 0.00543162. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Wrapped Elephant?
Markedsværdien for WELEPHANT er $ 172.96K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af WELEPHANT?
Den cirkulerende forsyning af WELEPHANT er 31.81M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på WELEPHANT?
WELEPHANT opnåede en ATH-pris på 0.00642276 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på WELEPHANT?
WELEPHANT så en ATL-pris på 0.00465357 USD.
Hvad er handelsvolumen for WELEPHANT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for WELEPHANT er -- USD.
Bliver WELEPHANT højere i år?
WELEPHANT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se WELEPHANT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:16:35 (UTC+8)

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,986.51
$109,986.51$109,986.51

-0.27%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,865.54
$3,865.54$3,865.54

-0.77%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02886
$0.02886$0.02886

-3.96%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.12
$185.12$185.12

-0.69%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,986.51
$109,986.51$109,986.51

-0.27%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,865.54
$3,865.54$3,865.54

-0.77%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.12
$185.12$185.12

-0.69%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.18
$71.18$71.18

+0.38%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.731
$19.731$19.731

+3.27%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07233
$0.07233$0.07233

+44.66%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0040483
$0.0040483$0.0040483

+98.47%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005780
$0.00005780$0.00005780

+96.46%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000272
$0.000272$0.000272

+59.06%