Wrapped Elephant (WELEPHANT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00529986 24H lav $ 0.0054626 24H høj All Time High $ 0.00642276 Laveste pris $ 0.00465357 Prisændring (1H) -0.19% Prisændring (1D) +1.18% Prisændring (7D) +4.21%

Wrapped Elephant (WELEPHANT) realtidsprisen er $0.00543162. I løbet af de sidste 24 timer har WELEPHANT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00529986 og et højdepunkt på $ 0.0054626, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WELEPHANTs højeste pris nogensinde er $ 0.00642276, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00465357.

Når det gælder kortsigtet performance, WELEPHANT har ændret sig med -0.19% i løbet af den sidste time, +1.18% i løbet af 24 timer og +4.21% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 172.96K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 172.96K Cirkulationsforsyning 31.81M Samlet Udbud 31,812,084.9349925

Den nuværende markedsværdi på Wrapped Elephant er $ 172.96K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WELEPHANT er 31.81M, med et samlet udbud på 31812084.9349925. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 172.96K.