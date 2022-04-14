Wrapped eETH (WEETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wrapped eETH (WEETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wrapped eETH (WEETH) Information Ether.fi's eETH is a decentralized, non-custodial liquid staking token that enables Ethereum holders to earn staking rewards while maintaining full liquidity and control over their assets. eETH along with its wrapped non-rebasing version, weETH, integrates seamlessly with the Ethereum ecosystem, offering users a flexible and secure way to contribute to network validation and participate in the DeFi space. Officiel hjemmeside: https://www.ether.fi/ Hvidbog: https://etherfi.gitbook.io/etherfi/ether.fi-whitepaper Køb WEETH nu!

Wrapped eETH (WEETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wrapped eETH (WEETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.85B $ 12.85B $ 12.85B Samlet udbud $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M Cirkulerende forsyning $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.85B $ 12.85B $ 12.85B Alle tiders Høj: $ 5,124.17 $ 5,124.17 $ 5,124.17 Alle tiders Lav: $ 1,505.24 $ 1,505.24 $ 1,505.24 Nuværende pris: $ 4,952.6 $ 4,952.6 $ 4,952.6 Få mere at vide om Wrapped eETH (WEETH) pris

Wrapped eETH (WEETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wrapped eETH (WEETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WEETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WEETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WEETH's tokenomics, kan du udforske WEETH tokens live-pris!

