Wrapped DOR (WDOR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00295357 $ 0.00295357 $ 0.00295357 24H lav $ 0.00295357 $ 0.00295357 $ 0.00295357 24H høj 24H lav $ 0.00295357$ 0.00295357 $ 0.00295357 24H høj $ 0.00295357$ 0.00295357 $ 0.00295357 All Time High $ 0.00916377$ 0.00916377 $ 0.00916377 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) 0.00% Prisændring (7D) +16.34% Prisændring (7D) +16.34%

Wrapped DOR (WDOR) realtidsprisen er $0.00295357. I løbet af de sidste 24 timer har WDOR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00295357 og et højdepunkt på $ 0.00295357, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WDORs højeste pris nogensinde er $ 0.00916377, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, WDOR har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, 0.00% i løbet af 24 timer og +16.34% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped DOR (WDOR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 73.84K$ 73.84K $ 73.84K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 73.84K$ 73.84K $ 73.84K Cirkulationsforsyning 25.00M 25.00M 25.00M Samlet Udbud 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Wrapped DOR er $ 73.84K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WDOR er 25.00M, med et samlet udbud på 25000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 73.84K.