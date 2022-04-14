Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Information What is the project about? BMX by Morphex is an emerging decentralized exchange on Base, offering spot and perpetual futures trading while requiring only a wallet connection to trade. What makes your project unique? With unique tokenomics, BMX is able to create a strong "flywheel" effect for liquidity providers to further attract more liquidity for traders. History of your project. BMX is a perpetual DEX created by Morphex and deployed on Base. The Morphex team has been working on the original protocol on Fantom since September 2021. What’s next for your project? We aim to become the leading perpetual DEX on Base while also displaying our innovative tokenomics that improve capital efficiency for token holders and liquidity providers. What can your token be used for? Wrapped BLT is the auto-compounding wrapper for BLT, which is an index of blue-chip crypto assets that earns fees from spot and margin trading. With wBLT, you can provide liquidity for BMX-wBLT to earn more rewards. Officiel hjemmeside: https://www.morphex.trade/ Køb WBLT nu!

Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 796.93K $ 796.93K $ 796.93K Samlet udbud $ 604.80K $ 604.80K $ 604.80K Cirkulerende forsyning $ 604.80K $ 604.80K $ 604.80K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 796.93K $ 796.93K $ 796.93K Alle tiders Høj: $ 2.08 $ 2.08 $ 2.08 Alle tiders Lav: $ 0.719217 $ 0.719217 $ 0.719217 Nuværende pris: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 Få mere at vide om Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) pris

Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WBLT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WBLT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WBLT's tokenomics, kan du udforske WBLT tokens live-pris!

WBLT Prisprediktion Vil du vide, hvor WBLT måske er på vej hen? Vores WBLT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WBLT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!