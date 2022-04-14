Wrapped Beacon ETH (WBETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wrapped Beacon ETH (WBETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WBETH is a liquid staking token, where 1 WBETH represents 1 ETH and the total staking rewards accrued by the ETH token on ETH Staking. WBETH will allow users to obtain immediate liquidity and participate in DeFi projects, while ensuring their eligibility to receive the corresponding ETH Staking rewards accrued. On-chain users can stake their ETH to obtain WBETH by interacting with the official smart contract provided by Binance. Binance users can wrap their BETH tokens to WBETH, and unwrap their WBETH to BETH tokens on the Binance ETH Staking page at zero fees. Officiel hjemmeside: https://www.binance.com/en/wbeth

Wrapped Beacon ETH (WBETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wrapped Beacon ETH (WBETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.77B $ 14.77B $ 14.77B Samlet udbud $ 2.96M $ 2.96M $ 2.96M Cirkulerende forsyning $ 2.96M $ 2.96M $ 2.96M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.77B $ 14.77B $ 14.77B Alle tiders Høj: $ 5,142.46 $ 5,142.46 $ 5,142.46 Alle tiders Lav: $ 1,501.6 $ 1,501.6 $ 1,501.6 Nuværende pris: $ 4,983.17 $ 4,983.17 $ 4,983.17 Få mere at vide om Wrapped Beacon ETH (WBETH) pris

Wrapped Beacon ETH (WBETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wrapped Beacon ETH (WBETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WBETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WBETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WBETH's tokenomics, kan du udforske WBETH tokens live-pris!

