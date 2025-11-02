Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24H lav $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 24H høj 24H lav $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 24H høj $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 All Time High $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 Laveste pris $ 0.988984$ 0.988984 $ 0.988984 Prisændring (1H) -0.01% Prisændring (1D) +0.02% Prisændring (7D) +0.11% Prisændring (7D) +0.11%

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) realtidsprisen er $1.003. I løbet af de sidste 24 timer har WAPLAUSDT0 handlet mellem et lavpunkt på $ 1.001 og et højdepunkt på $ 1.005, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WAPLAUSDT0s højeste pris nogensinde er $ 1.029, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.988984.

Når det gælder kortsigtet performance, WAPLAUSDT0 har ændret sig med -0.01% i løbet af den sidste time, +0.02% i løbet af 24 timer og +0.11% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) Markedsinformation

Markedsværdi $ 37.02M$ 37.02M $ 37.02M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 37.02M$ 37.02M $ 37.02M Cirkulationsforsyning 36.89M 36.89M 36.89M Samlet Udbud 36,892,626.376536 36,892,626.376536 36,892,626.376536

Den nuværende markedsværdi på Wrapped Aave Plasma USDT0 er $ 37.02M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WAPLAUSDT0 er 36.89M, med et samlet udbud på 36892626.376536. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 37.02M.