Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.998225 $ 0.998225 $ 0.998225 24H lav $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24H høj 24H lav $ 0.998225$ 0.998225 $ 0.998225 24H høj $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 All Time High $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 Laveste pris $ 0.956016$ 0.956016 $ 0.956016 Prisændring (1H) -0.02% Prisændring (1D) +0.01% Prisændring (7D) +0.05% Prisændring (7D) +0.05%

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) realtidsprisen er $0.999463. I løbet af de sidste 24 timer har WAPLAUSDE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.998225 og et højdepunkt på $ 1.001, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WAPLAUSDEs højeste pris nogensinde er $ 1.028, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.956016.

Når det gælder kortsigtet performance, WAPLAUSDE har ændret sig med -0.02% i løbet af den sidste time, +0.01% i løbet af 24 timer og +0.05% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 10.61M$ 10.61M $ 10.61M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 10.61M$ 10.61M $ 10.61M Cirkulationsforsyning 10.62M 10.62M 10.62M Samlet Udbud 10,617,904.50187486 10,617,904.50187486 10,617,904.50187486

Den nuværende markedsværdi på Wrapped Aave Plasma USDe er $ 10.61M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WAPLAUSDE er 10.62M, med et samlet udbud på 10617904.50187486. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.61M.