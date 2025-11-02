Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 5,168.19$ 5,168.19 $ 5,168.19 Laveste pris $ 4,005.73$ 4,005.73 $ 4,005.73 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00%

Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) realtidsprisen er $4,381.62. I løbet af de sidste 24 timer har WAOPTWETH handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WAOPTWETHs højeste pris nogensinde er $ 5,168.19, mens den laveste pris nogensinde er $ 4,005.73.

Når det gælder kortsigtet performance, WAOPTWETH har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Cirkulationsforsyning 237.87 237.87 237.87 Samlet Udbud 237.8686874455006 237.8686874455006 237.8686874455006

Den nuværende markedsværdi på Wrapped Aave Optimism WETH er $ 1.13M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WAOPTWETH er 237.87, med et samlet udbud på 237.8686874455006. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.04M.