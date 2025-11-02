Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 4,661.86 $ 4,661.86 $ 4,661.86 24H lav $ 4,961.54 $ 4,961.54 $ 4,961.54 24H høj 24H lav $ 4,661.86$ 4,661.86 $ 4,661.86 24H høj $ 4,961.54$ 4,961.54 $ 4,961.54 All Time High $ 5,982.55$ 5,982.55 $ 5,982.55 Laveste pris $ 4,471.57$ 4,471.57 $ 4,471.57 Prisændring (1H) -0.34% Prisændring (1D) +0.56% Prisændring (7D) -2.92% Prisændring (7D) -2.92%

Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) realtidsprisen er $4,694.81. I løbet af de sidste 24 timer har WAGNOWSTETH handlet mellem et lavpunkt på $ 4,661.86 og et højdepunkt på $ 4,961.54, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WAGNOWSTETHs højeste pris nogensinde er $ 5,982.55, mens den laveste pris nogensinde er $ 4,471.57.

Når det gælder kortsigtet performance, WAGNOWSTETH har ændret sig med -0.34% i løbet af den sidste time, +0.56% i løbet af 24 timer og -2.92% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 6.78M$ 6.78M $ 6.78M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 6.78M$ 6.78M $ 6.78M Cirkulationsforsyning 1.44K 1.44K 1.44K Samlet Udbud 1,444.874755674457 1,444.874755674457 1,444.874755674457

Den nuværende markedsværdi på Wrapped Aave Gnosis wstETH er $ 6.78M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WAGNOWSTETH er 1.44K, med et samlet udbud på 1444.874755674457. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.78M.