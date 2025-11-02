Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 3,889.78 $ 3,889.78 $ 3,889.78 24H lav $ 4,140.43 $ 4,140.43 $ 4,140.43 24H høj 24H lav $ 3,889.78$ 3,889.78 $ 3,889.78 24H høj $ 4,140.43$ 4,140.43 $ 4,140.43 All Time High $ 5,023.11$ 5,023.11 $ 5,023.11 Laveste pris $ 3,736.37$ 3,736.37 $ 3,736.37 Prisændring (1H) -0.34% Prisændring (1D) +0.55% Prisændring (7D) -2.69% Prisændring (7D) -2.69%

Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) realtidsprisen er $3,917.84. I løbet af de sidste 24 timer har WAGNOWETH handlet mellem et lavpunkt på $ 3,889.78 og et højdepunkt på $ 4,140.43, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WAGNOWETHs højeste pris nogensinde er $ 5,023.11, mens den laveste pris nogensinde er $ 3,736.37.

Når det gælder kortsigtet performance, WAGNOWETH har ændret sig med -0.34% i løbet af den sidste time, +0.55% i løbet af 24 timer og -2.69% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 4.12M$ 4.12M $ 4.12M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 4.12M$ 4.12M $ 4.12M Cirkulationsforsyning 1.05K 1.05K 1.05K Samlet Udbud 1,051.334716668363 1,051.334716668363 1,051.334716668363

Den nuværende markedsværdi på Wrapped Aave Gnosis WETH er $ 4.12M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WAGNOWETH er 1.05K, med et samlet udbud på 1051.334716668363. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.12M.