Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 129.07 $ 129.07 $ 129.07 24H lav $ 139.99 $ 139.99 $ 139.99 24H høj 24H lav $ 129.07$ 129.07 $ 129.07 24H høj $ 139.99$ 139.99 $ 139.99 All Time High $ 171.93$ 171.93 $ 171.93 Laveste pris $ 118.89$ 118.89 $ 118.89 Prisændring (1H) -0.82% Prisændring (1D) +0.75% Prisændring (7D) +0.13% Prisændring (7D) +0.13%

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) realtidsprisen er $131.3. I løbet af de sidste 24 timer har WAGNOGNO handlet mellem et lavpunkt på $ 129.07 og et højdepunkt på $ 139.99, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WAGNOGNOs højeste pris nogensinde er $ 171.93, mens den laveste pris nogensinde er $ 118.89.

Når det gælder kortsigtet performance, WAGNOGNO har ændret sig med -0.82% i løbet af den sidste time, +0.75% i løbet af 24 timer og +0.13% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 126.66K$ 126.66K $ 126.66K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 126.66K$ 126.66K $ 126.66K Cirkulationsforsyning 964.68 964.68 964.68 Samlet Udbud 964.6784061245488 964.6784061245488 964.6784061245488

Den nuværende markedsværdi på Wrapped Aave Gnosis GNO er $ 126.66K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WAGNOGNO er 964.68, med et samlet udbud på 964.6784061245488. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 126.66K.