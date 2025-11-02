Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 4,050.91 $ 4,050.91 $ 4,050.91 24H lav $ 4,113.2 $ 4,113.2 $ 4,113.2 24H høj 24H lav $ 4,050.91$ 4,050.91 $ 4,050.91 24H høj $ 4,113.2$ 4,113.2 $ 4,113.2 All Time High $ 5,206.48$ 5,206.48 $ 5,206.48 Laveste pris $ 3,549.35$ 3,549.35 $ 3,549.35 Prisændring (1H) -0.37% Prisændring (1D) +0.33% Prisændring (7D) -2.19% Prisændring (7D) -2.19%

Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) realtidsprisen er $4,073.78. I løbet af de sidste 24 timer har WAETHWETH handlet mellem et lavpunkt på $ 4,050.91 og et højdepunkt på $ 4,113.2, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WAETHWETHs højeste pris nogensinde er $ 5,206.48, mens den laveste pris nogensinde er $ 3,549.35.

Når det gælder kortsigtet performance, WAETHWETH har ændret sig med -0.37% i løbet af den sidste time, +0.33% i løbet af 24 timer og -2.19% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 146.95M$ 146.95M $ 146.95M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 146.95M$ 146.95M $ 146.95M Cirkulationsforsyning 36.07K 36.07K 36.07K Samlet Udbud 36,071.51485865263 36,071.51485865263 36,071.51485865263

Den nuværende markedsværdi på Wrapped Aave Ethereum WETH er $ 146.95M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WAETHWETH er 36.07K, med et samlet udbud på 36071.51485865263. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 146.95M.