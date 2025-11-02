Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 24H lav $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 24H høj 24H lav $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 24H høj $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 All Time High $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 Laveste pris $ 1.033$ 1.033 $ 1.033 Prisændring (1H) -0.05% Prisændring (1D) -0.00% Prisændring (7D) +0.02% Prisændring (7D) +0.02%

Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) realtidsprisen er $1.14. I løbet af de sidste 24 timer har WAETHUSDT handlet mellem et lavpunkt på $ 1.14 og et højdepunkt på $ 1.14, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WAETHUSDTs højeste pris nogensinde er $ 1.23, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.033.

Når det gælder kortsigtet performance, WAETHUSDT har ændret sig med -0.05% i løbet af den sidste time, -0.00% i løbet af 24 timer og +0.02% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 127.46M$ 127.46M $ 127.46M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 127.46M$ 127.46M $ 127.46M Cirkulationsforsyning 111.40M 111.40M 111.40M Samlet Udbud 111,397,770.526219 111,397,770.526219 111,397,770.526219

Den nuværende markedsværdi på Wrapped Aave Ethereum USDT er $ 127.46M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WAETHUSDT er 111.40M, med et samlet udbud på 111397770.526219. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 127.46M.