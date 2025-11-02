Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24H lav $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24H høj 24H lav $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 24H høj $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 All Time High $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Laveste pris $ 0.965606$ 0.965606 $ 0.965606 Prisændring (1H) -0.04% Prisændring (1D) -0.01% Prisændring (7D) +0.07% Prisændring (7D) +0.07%

Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) realtidsprisen er $1.15. I løbet af de sidste 24 timer har WAETHUSDC handlet mellem et lavpunkt på $ 1.15 og et højdepunkt på $ 1.15, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WAETHUSDCs højeste pris nogensinde er $ 1.27, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.965606.

Når det gælder kortsigtet performance, WAETHUSDC har ændret sig med -0.04% i løbet af den sidste time, -0.01% i løbet af 24 timer og +0.07% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 127.66M$ 127.66M $ 127.66M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 127.66M$ 127.66M $ 127.66M Cirkulationsforsyning 111.02M 111.02M 111.02M Samlet Udbud 111,018,789.031039 111,018,789.031039 111,018,789.031039

Den nuværende markedsværdi på Wrapped Aave Ethereum USDC er $ 127.66M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WAETHUSDC er 111.02M, med et samlet udbud på 111018789.031039. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 127.66M.