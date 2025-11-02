Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 4,614.62 $ 4,614.62 $ 4,614.62 24H lav $ 4,797.53 $ 4,797.53 $ 4,797.53 24H høj 24H lav $ 4,614.62$ 4,614.62 $ 4,614.62 24H høj $ 4,797.53$ 4,797.53 $ 4,797.53 All Time High $ 6,300.14$ 6,300.14 $ 6,300.14 Laveste pris $ 3,160.66$ 3,160.66 $ 3,160.66 Prisændring (1H) -0.76% Prisændring (1D) -0.29% Prisændring (7D) -2.32% Prisændring (7D) -2.32%

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) realtidsprisen er $4,717.23. I løbet af de sidste 24 timer har WAETHLIDOWSTETH handlet mellem et lavpunkt på $ 4,614.62 og et højdepunkt på $ 4,797.53, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WAETHLIDOWSTETHs højeste pris nogensinde er $ 6,300.14, mens den laveste pris nogensinde er $ 3,160.66.

Når det gælder kortsigtet performance, WAETHLIDOWSTETH har ændret sig med -0.76% i løbet af den sidste time, -0.29% i løbet af 24 timer og -2.32% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 11.69M$ 11.69M $ 11.69M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 11.69M$ 11.69M $ 11.69M Cirkulationsforsyning 2.48K 2.48K 2.48K Samlet Udbud 2,478.645308141439 2,478.645308141439 2,478.645308141439

Den nuværende markedsværdi på Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH er $ 11.69M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WAETHLIDOWSTETH er 2.48K, med et samlet udbud på 2478.645308141439. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.69M.