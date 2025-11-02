Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 3,877.89 24H lav $ 4,031.78 24H høj All Time High $ 5,312.72 Laveste pris $ 1,900.47 Prisændring (1H) -0.75% Prisændring (1D) -0.34% Prisændring (7D) -2.18%

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) realtidsprisen er $3,964.35. I løbet af de sidste 24 timer har WAETHLIDOWETH handlet mellem et lavpunkt på $ 3,877.89 og et højdepunkt på $ 4,031.78, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WAETHLIDOWETHs højeste pris nogensinde er $ 5,312.72, mens den laveste pris nogensinde er $ 1,900.47.

Når det gælder kortsigtet performance, WAETHLIDOWETH har ændret sig med -0.75% i løbet af den sidste time, -0.34% i løbet af 24 timer og -2.18% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 4.02M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 4.02M Cirkulationsforsyning 1.01K Samlet Udbud 1,013.673419545426

Den nuværende markedsværdi på Wrapped Aave Ethereum Lido WETH er $ 4.02M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WAETHLIDOWETH er 1.01K, med et samlet udbud på 1013.673419545426. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.02M.