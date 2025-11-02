Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.022 $ 1.022 $ 1.022 24H lav $ 1.023 $ 1.023 $ 1.023 24H høj 24H lav $ 1.022$ 1.022 $ 1.022 24H høj $ 1.023$ 1.023 $ 1.023 All Time High $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Laveste pris $ 0.920237$ 0.920237 $ 0.920237 Prisændring (1H) -0.04% Prisændring (1D) -0.01% Prisændring (7D) +0.04% Prisændring (7D) +0.04%

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) realtidsprisen er $1.022. I løbet af de sidste 24 timer har WAETHLIDOGHO handlet mellem et lavpunkt på $ 1.022 og et højdepunkt på $ 1.023, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WAETHLIDOGHOs højeste pris nogensinde er $ 1.11, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.920237.

Når det gælder kortsigtet performance, WAETHLIDOGHO har ændret sig med -0.04% i løbet af den sidste time, -0.01% i løbet af 24 timer og +0.04% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 20.09M$ 20.09M $ 20.09M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 20.09M$ 20.09M $ 20.09M Cirkulationsforsyning 19.66M 19.66M 19.66M Samlet Udbud 19,656,435.62980671 19,656,435.62980671 19,656,435.62980671

Den nuværende markedsværdi på Wrapped Aave Ethereum Lido GHO er $ 20.09M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WAETHLIDOGHO er 19.66M, med et samlet udbud på 19656435.62980671. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 20.09M.