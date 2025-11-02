Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 4,601.0 24H lav $ 4,737.41 24H høj All Time High $ 8,323.65 Laveste pris $ 4,293.25 Prisændring (1H) -0.02% Prisændring (1D) +0.73% Prisændring (7D) -2.14%

Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) realtidsprisen er $4,731.71. I løbet af de sidste 24 timer har WABASWSTETH handlet mellem et lavpunkt på $ 4,601.0 og et højdepunkt på $ 4,737.41, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WABASWSTETHs højeste pris nogensinde er $ 8,323.65, mens den laveste pris nogensinde er $ 4,293.25.

Når det gælder kortsigtet performance, WABASWSTETH har ændret sig med -0.02% i løbet af den sidste time, +0.73% i løbet af 24 timer og -2.14% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 152.78K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 152.78K Cirkulationsforsyning 32.29 Samlet Udbud 32.28845460429011

Den nuværende markedsværdi på Wrapped Aave Base wstETH er $ 152.78K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WABASWSTETH er 32.29, med et samlet udbud på 32.28845460429011. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 152.78K.