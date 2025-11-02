Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 3,801.07 $ 3,801.07 $ 3,801.07 24H lav $ 4,015.94 $ 4,015.94 $ 4,015.94 24H høj 24H lav $ 3,801.07$ 3,801.07 $ 3,801.07 24H høj $ 4,015.94$ 4,015.94 $ 4,015.94 All Time High $ 7,104.16$ 7,104.16 $ 7,104.16 Laveste pris $ 3,674.28$ 3,674.28 $ 3,674.28 Prisændring (1H) +0.99% Prisændring (1D) -3.49% Prisændring (7D) -6.14% Prisændring (7D) -6.14%

Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) realtidsprisen er $3,842.46. I løbet af de sidste 24 timer har WABASWETH handlet mellem et lavpunkt på $ 3,801.07 og et højdepunkt på $ 4,015.94, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WABASWETHs højeste pris nogensinde er $ 7,104.16, mens den laveste pris nogensinde er $ 3,674.28.

Når det gælder kortsigtet performance, WABASWETH har ændret sig med +0.99% i løbet af den sidste time, -3.49% i løbet af 24 timer og -6.14% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Cirkulationsforsyning 266.18 266.18 266.18 Samlet Udbud 266.1827161817518 266.1827161817518 266.1827161817518

Den nuværende markedsværdi på Wrapped Aave Base WETH er $ 1.02M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WABASWETH er 266.18, med et samlet udbud på 266.1827161817518. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.02M.