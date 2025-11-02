Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.999415 24H lav $ 1.057 24H høj All Time High $ 1.25 Laveste pris $ 0.81731 Prisændring (1H) -0.89% Prisændring (1D) -0.90% Prisændring (7D) -0.84%

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) realtidsprisen er $1.019. I løbet af de sidste 24 timer har WABASGHO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.999415 og et højdepunkt på $ 1.057, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WABASGHOs højeste pris nogensinde er $ 1.25, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.81731.

Når det gælder kortsigtet performance, WABASGHO har ændret sig med -0.89% i løbet af den sidste time, -0.90% i løbet af 24 timer og -0.84% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 14.83M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 14.83M Cirkulationsforsyning 14.42M Samlet Udbud 14,416,505.12666327

Den nuværende markedsværdi på Wrapped Aave Base GHO er $ 14.83M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WABASGHO er 14.42M, med et samlet udbud på 14416505.12666327. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 14.83M.