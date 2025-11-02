Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 1.17, 24H høj $ 1.18, All Time High $ 1.2, Laveste pris $ 1.16, Prisændring (1H) -0.02%, Prisændring (1D) +0.02%, Prisændring (7D) -0.75%

Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) realtidsprisen er $1.18. I løbet af de sidste 24 timer har WABASEURC handlet mellem et lavpunkt på $ 1.17 og et højdepunkt på $ 1.18, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WABASEURCs højeste pris nogensinde er $ 1.2, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.16.

Når det gælder kortsigtet performance, WABASEURC har ændret sig med -0.02% i løbet af den sidste time, +0.02% i løbet af 24 timer og -0.75% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 152.85K, Volumen (24 timer) --, Fuldt udvandet markedsværdi $ 152.85K, Cirkulationsforsyning 129.83K, Samlet Udbud 129,827.796499

Den nuværende markedsværdi på Wrapped Aave Base EURC er $ 152.85K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WABASEURC er 129.83K, med et samlet udbud på 129827.796499. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 152.85K.