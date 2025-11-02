Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 19.48 $ 19.48 $ 19.48 24H lav $ 20.07 $ 20.07 $ 20.07 24H høj 24H lav $ 19.48$ 19.48 $ 19.48 24H høj $ 20.07$ 20.07 $ 20.07 All Time High $ 37.8$ 37.8 $ 37.8 Laveste pris $ 9.46$ 9.46 $ 9.46 Prisændring (1H) -0.02% Prisændring (1D) +2.30% Prisændring (7D) -4.90% Prisændring (7D) -4.90%

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) realtidsprisen er $19.98. I løbet af de sidste 24 timer har WAAVAWAVAX handlet mellem et lavpunkt på $ 19.48 og et højdepunkt på $ 20.07, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WAAVAWAVAXs højeste pris nogensinde er $ 37.8, mens den laveste pris nogensinde er $ 9.46.

Når det gælder kortsigtet performance, WAAVAWAVAX har ændret sig med -0.02% i løbet af den sidste time, +2.30% i løbet af 24 timer og -4.90% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 110.43K$ 110.43K $ 110.43K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 110.43K$ 110.43K $ 110.43K Cirkulationsforsyning 5.53K 5.53K 5.53K Samlet Udbud 5,526.531466212523 5,526.531466212523 5,526.531466212523

Den nuværende markedsværdi på Wrapped Aave Avalanche WAVAX er $ 110.43K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WAAVAWAVAX er 5.53K, med et samlet udbud på 5526.531466212523. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 110.43K.